Covid, il bollettino di oggi: 15.146 nuovi casi e 391 morti, stabili le intensive (Di giovedì 11 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 11 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 15.146 i nuovi casi di positività al coronavirus e 391 i decessi nelle ultime 24 ore. 292.533 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,1% dal 4,16% di ieri. (segue dopo la foto) Sostanzialmente stabili le terapie intensive: i ricoverati sono 2.126, con un saldo negativo di 2 pazienti rispetto a ieri. In Emilia-Romagna 1.345 nuovi casi su oltre 27mila tamponi e 75 decessi, calano i ricoverati Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 231.415 casi di positività, 1.345 in più rispetto a ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021)11 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 15.146 idi positività al coronavirus e 391 i decessi nelle ultime 24 ore. 292.533 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività sale al 5,1% dal 4,16% di ieri. (segue dopo la foto) Sostanzialmentele terapie: i ricoverati sono 2.126, con un saldo negativo di 2 pazienti rispetto a ieri. In Emilia-Romagna 1.345su oltre 27mila tamponi e 75 decessi, calano i ricoverati Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 231.415di positività, 1.345 in più rispetto a ...

