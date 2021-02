Covid, grave un ragazzo di 29 anni senza altre patologie. E' ricoverato in terapia intensiva a Torrette (Di giovedì 11 febbraio 2021) MACERATA - Un giovane di 29 anni del Maceratese positivo al coronavirus è stato ricoverato ieri in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale regionale di Torrette di Ancona con ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 11 febbraio 2021) MACERATA - Un giovane di 29del Maceratese positivo al coronavirus è statoieri in gravi condizioni nel reparto didell'ospedale regionale didi Ancona con ...

Il giovane, padre di due bambini piccoli, aveva contratto il Covid da una decina di giorni e non ha alcuna patologia pregressa. E' arrivato in ambulanza al pronto soccorso di Macerata nel pomeriggio ...

La Mis - c è una sindrome infiammatoria multisistemica che colpisce i bambini ed è causata dal Covid - 19. PREOCCUPAZIONI Lo scorso settembre la notizia che i ricercatori del Bambino Gesù di Roma ...

«Vorrei evidenziare il fatto che mia mamma ultranovantenne, ospite di una Rsa che ha gestito in modo impeccabile il grave problema pandemia da Covid, è stata vaccinata nel mese scorso cosi come tutti ...

All’ospedale di Guastalla l’emergenza si è conclusa

In terapia intensiva e semi-intensiva non ci sono più pazienti con il Covid. Riapre il reparto di cardiologia e riprende a pieno ritmo l’attività della chirurgia ...

