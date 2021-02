Covid ed omosessualità: secondo la Asl5 è pericoloso essere gay (Di giovedì 11 febbraio 2021) Caso mediatico e politico per le dichiarazioni rilasciate dalla Asl5 di LaSpezia che contrappone omosessualità con il coronavirus. Uscita certamente infelice che penalizza un sistema sanitario che sta svolgendo un lavoro eccezionale da un anno, combattendo il coronavirus. secondo un modulo consegnato dalla Asl5 di LaSpezia per usufruire della vaccinazione contro il Covid, l’omosessualità sarebbe da considerare un comportamento a rischio per la contrazione del virus. Spieghiamo però a cosa servirebbe questo modulo: verrebbe consegnato dall’ Asl questo foglio dove bisogna inserire i dati anagrafici come prima cosa e successivamente, dato un elenco diviso in 30 punti, barrare abitudini o patologie pregresse o situazioni di salute. Addirittura l’essere ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Caso mediatico e politico per le dichiarazioni rilasciate dalladi LaSpezia che contrapponecon il coronavirus. Uscita certamente infelice che penalizza un sistema sanitario che sta svolgendo un lavoro eccezionale da un anno, combattendo il coronavirus.un modulo consegnato dalladi LaSpezia per usufruire della vaccinazione contro il, l’sarebbe da considerare un comportamento a rischio per la contrazione del virus. Spieghiamo però a cosa servirebbe questo modulo: verrebbe consegnato dall’ Asl questo foglio dove bisogna inserire i dati anagrafici come prima cosa e successivamente, dato un elenco diviso in 30 punti, barrare abitudini o patologie pregresse o situazioni di salute. Addirittura l’...

eziomauro : 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia - repubblica : ?? Coronavirus, cosi' in un documento dell'Asl 5 a La Spezia: 'Omosessualita' comportamento a rischio Covid' - fattoquotidiano : “L’omosessualità è comportamento a rischio Covid”: l’errore discriminatorio della Asl di La Spezia - Elenaregina666 : All’Asl di La Spezia in Liguria nel modulo per la vaccinazione anti covid figurano tra i comportamenti a rischio l… - flc_crea : RT @violagiannoli: 'Omosessualità comportamento a rischio Covid'. L'incredibile documento della Asl 5 di La Spezia -