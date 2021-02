Covid | diciannovesima vittima dall’inizio della pandemia a Somma Vesuviana

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Il virus ritorna ad uccidere nel nostro paese dove registriamo la”. Lo ha reso noto il sindaco Salvatore Di Sarno, sottolineando che si tratta “di una persona non anziana”. “La, un uomo di 46 anni, era ricoverato in ospedale – ha detto Di Sarno – Questa volta si tratta di una persona in giovane età. Il mio è un appello al senso di responsabilità comune. Nei bar e in tutte le altre attività di ristorazione, negli ambienti di lavoro, si rispettino le norme!! L’ordinanza vieta riunioni all’aperto e al chiuso e questo varrà anche per la domenica di Carnevale. Non escludo altri provvedimenti”. Di Sarno nei giorni scorsi ha anche disposto la chiusura dei plessi scolastici di materne, elementari e medie inferiori, ...