Covid, contagi nelle scuole in Campania; «Aumento preoccupante, alert territoriali» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una previsione di oltre 254.000 casi di Covid19 in Campania al 28 febbraio, rispetto ai 223.000 del primo febbraio. È l'allarme lanciato dall'Unità di Crisi della Regione sul... Leggi su ilmattino (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una previsione di oltre 254.000 casi di19 in Campania al 28 febbraio, rispetto ai 223.000 del primo febbraio. È l'allarme lanciato dall'Unità di Crisi della Regione sul...

fattoquotidiano : Covid, De Luca: “Grave ripresa dei contagi per movida e apertura scuole in Campania, così non reggiamo”. Poi accusa… - Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - RaiNews : #COVID19 , Fondazione #Gimbe: 'In nove regioni tornano a salire i #contagi' - messveneto : Covid, crollano i contagi tra gli operatori sanitari grazie ai vaccini: giù del 64,3%: Emerge da un monitoraggio de… - cmqpiena : RT @ciropellegrino: I 30 Comuni della #Campania che rischiano la zona rossa per contagi #Covid19 -