Covid, Campania ad alto rischio contagi: molti comuni vicini alla zona rossa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 30 esattamente i comuni che sono stati menzionati tra i più a rischio per una possibile zona rossa nella regione. Nuovo report aggiornato della pessima situazione nella regione Campania, dove le percentuali da capogiro fanno presagire che, se non vi sarà un intervento più che consistente, allora la situazione andrà certamente in peggioramento nel mese di Marzo. Il periodo preso in considerazione è abbastanza ambio e va dal 29 gennaio al 9 febbraio, 15 giorni nei quali i tassi di contagio sono aumentati vertiginosamente; di questi comuni a rischio, la maggior parte, ovvero 16 sono in provincia di Napoli, la zona più colpita della regione. Secondo la task force governativa, se la curva epidemiologica dei ...

ciropellegrino : I 30 Comuni della #Campania che rischiano la zona rossa per contagi #Covid19 - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, MISURE STRAORDINARIE DI CONTROLLO PER CARNEVALE E SAN VALENTINO La mia dichiarazione ?? - fattoquotidiano : Covid, De Luca: “Grave ripresa dei contagi per movida e apertura scuole in Campania, così non reggiamo”. Poi accusa… - FranceskoNew : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - infoitinterno : Covid, 1694 contagi e 12 morti in Campania. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva -