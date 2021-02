Covid Campania, 1.694 contagi e 12 morti: bollettino 11 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Napoli, 11 feb. (Adnkronos) - Sono 1.694 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 11 febbraio. Secondo il bollettino della regione, si registrano altri 12 morti. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%. I positivi registrati in Campania dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 237.925 (di cui 2.613 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici) Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Napoli, 11 feb. (Adnkronos) - Sono 1.694 ida coronavirus inoggi, 11. Secondo ildella regione, si registrano altri 12. Tra i nuovi positivi, secondo le ultime notizie, 151 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.694 nuovi casi, 92 sono risultati sintomatici. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 21.458 (di cui 3.142 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,8%. I positivi registrati indall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 237.925 (di cui 2.613 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.611.091 (di cui 53.373 antigenici) Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regionesono ...

fattoquotidiano : Covid, De Luca: “Grave ripresa dei contagi per movida e apertura scuole in Campania, così non reggiamo”. Poi accusa… - TgLa7 : #Covid: De Luca, in Campania forte ripresa contagi. Governo intervenga con decisioni adeguate - bassairpinia : CAMPANIA. Covid, resta stabile la curva dei contagi oggi: 1694 positivi - - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1.694 positivi su oltre 21mila tamponi #Covid - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid, resta stabile la curva dei contagi LEGGI LA NEWS: -