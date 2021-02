Covid-19 | Pregliasco | “È probabile che andremo verso il vaccino annuale”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) "Ècheilcontro, almeno per qualche anno sarà così. Come già succede per l'influenza". L'articolo .

Spenk78 : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? - ilventomatteo : Si conferma che la sperimentazione è in atto. Altro che “Hanno accorciato i tempi...” Il virologo Pregliasco: «Le p… - ErnestoNatali : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? - CarlottaMarche7 : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? - carseri : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco

Il Messaggero

..., almeno per qualche anno sarà così. Come già succede per l'influenza'. A prospettare questo scenario, fra gli altri, è il virologo dell'università degli Studi di Milano Fabrizio. '...: 'Varianti sono problema concreto' Spiega il professor Fabrizio, virologo dell'Università degli Studi di Milano: 'Ormai è finito l'effetto dei decreti di Natale, quindi ...“E’ probabile che andremo verso il vaccino annuale contro Covid, almeno per qualche anno sarà così. Come già succede per l’influenza”. A prospettare questo scenario, fra gli altri, è il virologo dell’ ...A cinque settimane dal ritorno di gran parte delle Regioni in fascia gialla e dalla riapertura delle scuole per la prima volta oggi si avverte un incremento corposo preoccupante del numero dei nuovi..