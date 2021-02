Covid-19, Italia: il bollettino di oggi, 10 febbraio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel bollettino di oggi, i dati mostrano un leggero aumento del numero dei contagi. In diminuzione, invece, i ricoveri. Ecco i dati nel dettaglio Continua l’evoluzione dei casi di Coronavirus in Italia ma – contestualmente – anche la campagna di vaccinazione per cercare di scacciare quanto prima questo virus che ormai ci tiene prigionieri da quasi un anno. I dati I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un leggero aumento del numero dei nuovi contagiati, all’incirca 15.146, ma comunque in lieve calo rispetto a ieri, per un totale di tamponi di 292.533. Buoni risultati, invece, per i ricoveri, che oggi raggiungono quota –338. In diminuzione anche le terapie intensive, seppure ferme a –2. I dati di oggi mostrano così un aumento del tasso di positività di circa +1%, con un totale di ... Leggi su zon (Di giovedì 11 febbraio 2021) Neldi, i dati mostrano un leggero aumento del numero dei contagi. In diminuzione, invece, i ricoveri. Ecco i dati nel dettaglio Continua l’evoluzione dei casi di Coronavirus inma – contestualmente – anche la campagna di vaccinazione per cercare di scacciare quanto prima questo virus che ormai ci tiene prigionieri da quasi un anno. I dati I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un leggero aumento del numero dei nuovi contagiati, all’incirca 15.146, ma comunque in lieve calo rispetto a ieri, per un totale di tamponi di 292.533. Buoni risultati, invece, per i ricoveri, cheraggiungono quota –338. In diminuzione anche le terapie intensive, seppure ferme a –2. I dati dimostrano così un aumento del tasso di positività di circa +1%, con un totale di ...

