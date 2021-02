Covid-19, in Campania sale l’allerta. De Luca: “Esplosione di contagi se non verranno prese decisioni efficaci” (Di giovedì 11 febbraio 2021) In Campania la situazione torna a preoccupare: da un lato l'aumento di contagi derivati dall'apertura della scuola, dato che sono stati individuati ben 29 focolai in soli 7 giorni. Dall'altro, il Governatore De Luca richiama l'attenzione sul prossimi rischi assembramenti in occasione del carnevale e di San Valentino, invitando il Ministero della Salute a decisioni efficaci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) Inla situazione torna a preoccupare: da un lato l'aumento diderivati dall'apertura della scuola, dato che sono stati individuati ben 29 focolai in soli 7 giorni. Dall'altro, il Governatore Derichiama l'attenzione sul prossimi rischi assembramenti in occasione del carnevale e di San Valentino, invitando il Ministero della Salute a. L'articolo .

