Covid-19, bollettino 11 febbraio: 15.146 contagiati e 391 deceduti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Covid-19, ecco il nuovo bollettino nazionale fornito dalla Protezione Civile. Si registra un rialzo in Italia sia sul fronte dei contagiati che dei deceduti in relazione al precedente aggiornamento e non solo. Un indice, questo, che rilancia ulteriormente l’allarme in un momento in cui l’attenzione sembrerebbe calata pericolosamente. Covid-19, bollettino 11 febbraio 2021 • L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)-19, ecco il nuovonazionale fornito dalla Protezione Civile. Si registra un rialzo in Italia sia sul fronte deiche deiin relazione al precedente aggiornamento e non solo. Un indice, questo, che rilancia ulteriormente l’allarme in un momento in cui l’attenzione sembrerebbe calata pericolosamente.-19,112021 • L'articolo proviene da Inews.it.

occhio_notizie : Covid in Italia, bollettino di oggi 11 febbraio: 15.146 nuovi casi e 391 morti - NewSicilia : +++ BOLLETTINO CORONAVIRUS SICILIA +++ Ecco i dati aggiornati provincia per provincia #CoronavirusSicilia… - cesaregiorgian1 : Covid, il bollettino dell'11 febbraio: in Sicilia 760 nuovi casi e 26 morti - fanpage : Ultim'ora Diffuso il bollettino Covid di oggi, Giovedì 11 Febbraio. - Notiziedi_it : Covid Italia, bollettino oggi 11 febbraio: 15.146 casi (+2.190 rispetto a ieri) e 391 morti -