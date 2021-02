Covid | 15 146 nuovi casi e 391 morti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 15.146 idi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono, invece, 391. Mentre sono stati 292.533 i tamponi effettuati, con un tasso di positività rispetto ai(15.146) che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri).

