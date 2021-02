Covid | 15 146 nuovi casi con 292 533 tamponi e altri 391 decessi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In Italia ci sono 15.146di coronavirus a fronte di 292.533(mercoledì l'incremento era stato di 12.956 su 310.994). Nelle ultime 24 sono stati registrati391(...

Oggi, giovedì 11 febbraio, in Italia ci sono 15.146 nuovi casi di coronavirus a fronte di 292.533 tamponi (mercoledì l'incremento era stato di 12.956 su 310.994 tamponi). Nelle ultime 24 sono stati registrati altri 391 decessi (contro i 336 del giorno precedente). Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092). Sono stati effettuati 292.533 tamponi, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi (15.146) che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri.