Cosenza, Nicola Morra indagato per le frasi su Jole Santelli. La procura ha aperto un fascicolo per diffamazione aggravata

Il presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra (M5S), è indagato dalla procura di Cosenza per le frasi pronunciate a novembre 2020 su Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria deceduta il mese precedente dopo una lunga malattia. In quell'occasione il senatore pentastellato aveva dichiarato che "era noto a tutti che la Presidente della Calabria Jole Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte". Parole che avevano spinto il centrodestra a chiedere le dimissioni

