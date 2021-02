Cos’è il ministero della Transizione ecologica e come funzionerebbe? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo l’incontro fra il M5S, le parti sociali e Draghi arriva la conferma della nascita del nuovo dicastero già presente in cinque Paesi europei: Cos’è e come funziona L’ipotesi del ministero della Transizione ecologica sembra diventare ufficialmente realtà, oltre che la principale novità emersa dal confronto fra Mario Draghi, le parti politiche e quelle sociali. L’annuncio ufficiale arriva dalla presidentessa del WWF Donatella Bianchi, la quale ha confermato che “Ci sarà un ministero della Transizione ecologica”. Una scelta non da poco, dato che l’ago della bilancia per sì o il no del M5S sembrava essere, fra le varie questioni, proprio il tema della green economy. Ma ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo l’incontro fra il M5S, le parti sociali e Draghi arriva la confermanascita del nuovo dicastero già presente in cinque Paesi europei:funziona L’ipotesi delsembra diventare ufficialmente realtà, oltre che la principale novità emersa dal confronto fra Mario Draghi, le parti politiche e quelle sociali. L’annuncio ufficiale arriva dalla presidentessa del WWF Donatella Bianchi, la quale ha confermato che “Ci sarà un”. Una scelta non da poco, dato che l’agobilancia per sì o il no del M5S sembrava essere, fra le varie questioni, proprio il temagreen economy. Ma ...

ilpost : Cos’è questo ministero per la Transizione ecologica - Corriere : Cos’è il ministero della transizione ecologica e come funziona in Francia e Spagna - infoitinterno : Transizione ecologica, cos'è il ministero chiesto da M5S (che in realtà c'era già) - Freedonia85 : Sobbollono le prime prove empiriche di come il governo Draghi sarà in linea con quelli precedenti, rispettando reli… - Pino__Merola : Che cos’è questo ministero della Transizione ecologica di cui parlano tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è ministero PNRR, Hausemann (Egualia): Quattro pilastri per i progetti del Recovery Fund» Fortune Italia