Cosa pensano gli elettori M5S di Draghi? Il sondaggio che spaventa Grillo e Di Maio (Di giovedì 11 febbraio 2021) sondaggio: la fiducia degli italiani in Mario Draghi Secondo un sondaggio condotto da EuroMedia Research per il quotidiano La Stampa la fiducia che gli italiani ripongono in Mario Draghi è già molto alta, pari cioè al 64 per cento: si tratta di sei italiani su dieci. Eppure un’analisi più approfondita dei dati rivela che l’indice varia a seconda dei partiti, e che la fiducia che gli elettori del M5S ripongono nel premier incaricato è più bassa rispetto alla media nazionale. La fiducia degli elettori del M5S in Draghi è più bassa rispetto alla media nazionale Se per gli elettori di quasi tutte le forze politiche, infatti, la fiducia in Mario Draghi supera il 60 per cento (si passa dal 60,5 della Lega al 95,5 di Italia Viva) per i ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021): la fiducia degli italiani in MarioSecondo uncondotto da EuroMedia Research per il quotidiano La Stampa la fiducia che gli italiani ripongono in Marioè già molto alta, pari cioè al 64 per cento: si tratta di sei italiani su dieci. Eppure un’analisi più approfondita dei dati rivela che l’indice varia a seconda dei partiti, e che la fiducia che glidel M5S ripongono nel premier incaricato è più bassa rispetto alla media nazionale. La fiducia deglidel M5S inè più bassa rispetto alla media nazionale Se per glidi quasi tutte le forze politiche, infatti, la fiducia in Mariosupera il 60 per cento (si passa dal 60,5 della Lega al 95,5 di Italia Viva) per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Cosa pensano Manifestazione di opinione sulla giunta Saia a 130 giorni dall'insediamento. Clicca sul link per votare

Sono trascorsi circa 130 giorni dall'insediamento della nuova amministrazione comunale. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensano i cittadini agnonesi dell'Amministrazione del nuovo sindaco Daniele Saia. E' superfluo ribadire che non è un sondaggio bensì unna semplice manifestazione di opinione che chiediamo ai ...

Recuperare un uomo violento può salvare più donne: l'importanza dei centri per partner maltrattanti

" Gli uomini pensano che le donne usino la denuncia come arma di vendetta, ma ovviamente non è così. ma vengono mosse dall'intenzione di mostrare agli occhi dell'ex partner cosa hanno fatto. Quel 10 ...

Cosa pensano gli elettori M5S di Draghi? Il sondaggio che spaventa Grillo e Di Maio

Se per gli elettori di quasi tutte le forze politiche, infatti, la fiducia in Mario Draghi supera il 60 per cento (si passa dal 60,5 della Lega al 95,5 di Italia Viva) per i grillini si ferma al 44,9 ...

PS5, uno studio legale pensa ad una class action per il drift del DualSense

Drift del DualSense? Sony potrebbe ricevere una class action in futuro. Uno studio legale degli Stati Uniti che ha, in passato, creato una class action contro Nintendo per il Joy-Con Drift sta ora pen ...

