Corviale | Diario | verso infrastruttura sportiva a vocazione sociale

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma – “Si e’ tenuta stamattina una riunione tra il Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la societa’ Sport e Salute S.p.A. e le competenti strutture assessorili e dipartimentali di Roma Capitale. Il Capo Dipartimento, dott. Giuseppe Pierro, ha illustrato lo stato di avanzamento dell’iter decisionale, confermando che l’opera, al momento, verra’ definanziata.” “Tuttavia il Dipartimento per lo Sport e’ disponibile a valutare quanto richiesto dall’Assemblea capitolina tutta, dal mondo sportivo e dal territorio. Ha quindi proposto all’Amministrazione un tavolo per giungere a una nuova proposta progettuale da finanziare.” “Ringraziamo quindi il dott. Pierro per l’utilissima riunione, per lo spirito di collaborazione, per aver compreso la necessita’ di contemperare la visione istituzionale e le esigenze della comunita’ in ordine alla scelta definitiva e, ...