Cortina 2021 | Roda | ' importante che mondiali siano partiti | Paris bravo lo stesso'

Cortina, 11 feb. - (Adnkronos) - "E' stato importante poter cominciare a gareggiare, è stato un sollievo dopo tre giorni difficili. Le gare non sono andate come speravamo perché ai mondiali contano le medaglie ma la prestazione di Paris è stata buona ed è confortante in vista della discesa di domenica". Il presidente della Fisi, Flavio Roda, commenta così all'Adnkronos la prima giornata di gare dei mondiali di sci alpino di Cortina che ha visto Dominik Paris chiudere al 5° posto nel superG maschile, mentre in quello femminile Federica Brignone e Marta Bassino si sono dovute accontentare della decima e undicesima piazza. "Paris è stato bravo, non dimentichiamoci che viene da un grave infortunio subito un anno fa ed è ...

