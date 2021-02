Cortina 2021 | Roda | ‘importante che mondiali siano partiti | Paris bravo lo stesso’

(Di giovedì 11 febbraio 2021), 11 feb. – (Adnkronos) – “E’ stato importante poter cominciare a gareggiare, è stato un sollievo dopo tre giorni difficili. Le gare non sono andate come speravamo perché aicontano le medaglie ma la prestazione diè stata buona ed è confortante in vista della discesa di domenica”. Il presidente della Fisi, Flavio, commenta così all’Adnkronos la prima giornata di gare deidi sci alpino diche ha visto Dominikchiudere al 5° posto nel superG maschile, mentre in quello femminile Federica Brignone e Marta Bassino si sono dovute accontentare della decima e undicesima piazza. “è stato, non dimentichiamoci che viene da un grave infortunio subito un anno fa ed è comunque andato ...

ilpost : Lara Gut-Behrami ha vinto la prima medaglia d’oro ai Mondiali di sci di Cortina - RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - FashionluxuryI : Cortina 2021, Mondiali di sci alpino: le Frecce Tricolori stendono il Tricolore sulle Dolomiti Primo appuntamento d… - Zeta_Luiss : L'ultima edizione del nostro Telegiornale ?? Le consultazioni di Mario Draghi ?? L'affidabilità dei tamponi rapidi ??… - MontiFrancy82 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: LE FOTO DELLE OLIMPIADI 1956 AI MONDIALI DI CORTINA 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina 2021

d'Ampezzo, 11 febbraio" Giornata avara di soddisfazioni per la delegazione italiana ai Mondiali di. I due supergiganti di apertura della rassegna hanno visto trionfare Svizzera ...... tempo libero Vincent Kriechmayr Oro nel SuperG maschile Scritto da redazione 11 Febbraio0 13 Facebook Twitter Pinterest WhatsAppAlpine Ski World Championships.d'Ampezzo ...Non da subito. Ma in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si svolgeranno in tutta Italia manifestazioni ed eventi per far conoscere sempre più i valori dello sport attivo e inclusivo ...Galleria: Sci:SuperG; domina Austria,Italia pronta per Cortina (Ansa) Per Michela Moioli l'argento di oggi è la quarta medaglia iridata a livello individuale dopo i bronzi di Kreischberg 2015, Sierra ...