Cortina, 125 candidati da tutta Italia per gestire lo storico rifugio Nuvolau: c’è tempo fino al 15 febbraio per il bando (Di giovedì 11 febbraio 2021) Scade il 15 febbraio il bando indetto dalla sezione di Cortina del Cai per la gestione dello storico rifugio Nuvolau, il più antico delle Dolomiti, costruito nel 1883 è situato sulla sommità del monte Nuvolau a 2757 metri. Dopo 47 anni di lavoro, infatti, gli storici gestori del rifugio, Mansueto Siorpaes e sua moglie Giovanna, hanno deciso di lasciare l’attività. Così, il Cai di Cortina di Ampezzo ha pubblicato il bando per la nuova gestione: in 4 settimane sono arrivate già 125 candidature da tutta Italia, tra cui anche chef con 30 anni di esperienza. Tra i requisiti richiesti nel bando, ci sono “la conoscenza dei luoghi, la condivisione dei valori del Cai e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Scade il 15ilindetto dalla sezione didel Cai per la gestione dello, il più antico delle Dolomiti, costruito nel 1883 è situato sulla sommità del montea 2757 metri. Dopo 47 anni di lavoro, infatti, gli storici gestori del, Mansueto Siorpaes e sua moglie Giovanna, hanno deciso di lasciare l’attività. Così, il Cai didi Ampezzo ha pubblicato ilper la nuova gestione: in 4 settimane sono arrivate già 125 candidature da, tra cui anche chef con 30 anni di esperienza. Tra i requisiti richiesti nel, ci sono “la conoscenza dei luoghi, la condivisione dei valori del Cai e la ...

