Coronavirus | Ucraina vieta vaccino russo | è prodotto da ' Stato aggressore'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Kiev, 11 feb. (Adnkronos) - L'hato l'utilizzo sul suo territorio dello Sputnik V, ilanti-Covid, in quantoda uno "". In una risoluzione approvata dal governo di Kiev, riporta l'agenzia 'Tass', si sottolinea che è "proibita la registrazione di vaccini o altri medicinali immunobiologici contro il Covid-19 sviluppati e/o prodotti in unoriconosciuto comedal Parlamento ucraino". Kiev, che è ai ferri corti con Mosca per l'annessione della Crimea nel 2014 e per il sostegnoai ribelli separatisti, ha ripetutamente dichiarato l'intenzione di non usare lo Sputnik V. Alla fine del 2020 l'ha firmato un contratto per la ...