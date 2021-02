Coronavirus: Toscana verso l’arancione. 7 morti, oggi 11 febbraio, e ben 894 nuovi contagi (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Toscana corre, inesorabilmente, verso il colore arancione. I dati di oggi, 7 febbraio, confermano la tendenza: sono 7 i morti per Coronavirus (in calo, ma anche uno solo sarebbe certamente troppo), si tratta di 4 donne e 3 uomini con età media di 87 anni. Ed è fortemente preoccupante il numero dei nuovi positivi: addirittura 894 (857 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico), con età media di 45 anni Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lacorre, inesorabilmente,il colore arancione. I dati di, 7, confermano la tendenza: sono 7 iper(in calo, ma anche uno solo sarebbe certamente troppo), si tratta di 4 donne e 3 uomini con età media di 87 anni. Ed è fortemente preoccupante il numero deipositivi: addirittura 894 (857 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico), con età media di 45 anni

regionetoscana : #covid19 Dati #Toscana #11febbraio ?? 894 nuovi casi ?? 19.422 tamponi eseguiti ?? 808 ricoverati (-7 da ieri) ?? 1… - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Dati #Toscana #11febbraio ?? 894 nuovi casi ?? 19.422 tamponi eseguiti ?? 808 ricoverati (-7 da ieri) ?? 120 t… - infoitinterno : Coronavirus in Toscana: i nuovi casi sono 894 e altri sette decessi. Il punto della situazione verso la zona aranci… - infoitinterno : Coronavirus: 894 nuovi casi e 7 decessi in Toscana - infoitinterno : Coronavirus, impennata di contagi in Toscana: 894 nuovi casi -