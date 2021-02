**Coronavirus: Paola Concia, 'su documento Asl e gay immediate spiegazioni'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Io sono esterrefatta. Mi chiedo come si possa ancora nel 2021 nel nostro Paese poter solo pensare una cosa del genere. Ancora stiamo al fatto che la vita sessuale di un omosessuale è a rischio? Servono immediate spiegazioni su come sia potuto succedere". Lo afferma Paola Concia all'Adnkronos, commentando il 'punto 10' del modulo per le vaccinazioni contro il Covid 19 di una Asl della Liguria, che indicava tra i comportamenti 'a rischio' anche l'omosessualità. "Hanno detto che si è trattato di un 'errore', ma cosa significa errore?Non è che quando scrivi omosessuale lo scrivi per sbaglio! E' una cosa talmente allucinante, siamo alla stregua di quel patriarca che tempo fa avevano detto che il Covid era un castigo di Dio per gli omosessuali, e poi è morto di Covid", incalza l'ex deputata del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Io sono esterrefatta. Mi chiedo come si possa ancora nel 2021 nel nostro Paese poter solo pensare una cosa del genere. Ancora stiamo al fatto che la vita sessuale di un omosessuale è a rischio? Servonosu come sia potuto succedere". Lo affermaall'Adnkronos, commentando il 'punto 10' del modulo per le vaccinazioni contro il Covid 19 di una Asl della Liguria, che indicava tra i comportamenti 'a rischio' anche l'omosessualità. "Hanno detto che si è trattato di un 'errore', ma cosa significa errore?Non è che quando scrivi omosessuale lo scrivi per sbaglio! E' una cosa talmente allucinante, siamo alla stregua di quel patriarca che tempo fa avevano detto che il Covid era un castigo di Dio per gli omosessuali, e poi è morto di Covid", incalza l'ex deputata del ...

