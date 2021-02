**Coronavirus: Paola Concia, 'su documento Asl e gay immediate spiegazioni'** (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it.

DonaRiso : RT @pf9395: CORONAVIRUS: MEDICI FAMIGLIA, 'SU VACCINO OVER 80 LOMBARDIA ANNUNCIA SENZA INFORMARCI @p_pedrini Paola Pedrini (Fimmg), 'Morat… - FFarina1984 : RT @pf9395: CORONAVIRUS: MEDICI FAMIGLIA, 'SU VACCINO OVER 80 LOMBARDIA ANNUNCIA SENZA INFORMARCI @p_pedrini Paola Pedrini (Fimmg), 'Morat… - SalvatoreCaiaz : RT @pf9395: CORONAVIRUS: MEDICI FAMIGLIA, 'SU VACCINO OVER 80 LOMBARDIA ANNUNCIA SENZA INFORMARCI @p_pedrini Paola Pedrini (Fimmg), 'Morat… - detossinata : RT @pf9395: CORONAVIRUS: MEDICI FAMIGLIA, 'SU VACCINO OVER 80 LOMBARDIA ANNUNCIA SENZA INFORMARCI @p_pedrini Paola Pedrini (Fimmg), 'Morat… - pf9395 : CORONAVIRUS: MEDICI FAMIGLIA, 'SU VACCINO OVER 80 LOMBARDIA ANNUNCIA SENZA INFORMARCI @p_pedrini Paola Pedrini (Fi… -