Coronavirus, oggi 15.146 casi con 292mila test: tasso di positività al 5,1%. Altri 391 morti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 15.146 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Italia, in leggero aumento rispetto ai circa 12mila di ieri. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati quasi 20mila test in meno (292.533 contro i 310.994 di ieri). Di conseguenza il tasso di positività, cioè il rapporto tra positivi accertati e tamponi, torna a crescere, passando dal 4,1% al 5,1%. 391 le vittime. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono 15.146 i nuovidiaccertatiin Italia, in leggero aumento rispetto ai circa 12mila di ieri. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati quasi 20milain meno (292.533 contro i 310.994 di ieri). Di conseguenza ildi, cioè il rapporto tra positivi accertati e tamponi, torna a crescere, passando dal 4,1% al 5,1%. 391 le vittime. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

