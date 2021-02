Coronavirus, nuova mappa colori UE: Umbria, Trento e Bolzano in rosso scuro (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 15.146 i nuovi casi di Coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano 12.956) a fronte di oltre 290 mila test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari con un tasso di positività che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri È quanto riferisce il Ministero della Salute nel bollettino di oggi, giovedì 11 febbraio. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.683.403. Ancora alto il numero dei morti: 391 per un totale di 92.729 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.185.655 (+19.838). I casi attualmente positivi sono 405.019 (-5.092), di cui 18.942 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.126. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia. I vaccinati in totale sono 2.770.302. Intanto, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono 15.146 i nuovi casi diregistrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano 12.956) a fronte di oltre 290 mila test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari con un tasso di positività che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri È quanto riferisce il Ministero della Salute nel bollettino di oggi, giovedì 11 febbraio. Dall’inizio della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.683.403. Ancora alto il numero dei morti: 391 per un totale di 92.729 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.185.655 (+19.838). I casi attualmente positivi sono 405.019 (-5.092), di cui 18.942 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.126. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia. I vaccinati in totale sono 2.770.302. Intanto, ...

