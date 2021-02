Coronavirus: Lombardia a Governo, 'sblocchi Fondo Ristorazione da 600 mln' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Gli assessori di Regione Lombardia, Guido Guidesi, Sviluppo economico, e Fabio Rolfi, Agricoltura, hanno inviato oggi una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri uscente Giuseppe Conte e al ministero delle Politiche Agricole per chiedere lo "sblocco immediato dei pagamenti del Fondo Ristorazione di 600 milioni di euro ad oggi ancora non disponibile. Ogni giorno di ritardo sono pensieri e preoccupazioni aggiuntive per i lavoratori della filiera agroalimentare, già particolarmente in difficoltà a causa della persistente emergenza sanitaria", sottolineano. "La misura, rivolta a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo permette - spiegano nella lettera - di richiedere contributi a Fondo perduto da un minimo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Gli assessori di Regione, Guido Guidesi, Sviluppo economico, e Fabio Rolfi, Agricoltura, hanno inviato oggi una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri uscente Giuseppe Conte e al ministero delle Politiche Agricole per chiedere lo "sblocco immediato dei pagamenti deldi 600 milioni di euro ad oggi ancora non disponibile. Ogni giorno di ritardo sono pensieri e preoccupazioni aggiuntive per i lavoratori della filiera agroalimentare, già particolarmente in difficoltà a causa della persistente emergenza sanitaria", sottolineano. "La misura, rivolta a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo permette - spiegano nella lettera - di richiedere contributi aperduto da un minimo di ...

