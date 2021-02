Coronavirus, la mappa europea del contagio: Trento, Bolzano e Umbria a rischio massimo. Val d’Aosta unica regione gialla in Italia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiornato la mappa del rischio di infezione da Covid-19: a essere connotate come aree a massimo rischio ci sono Trento e Umbria che si aggiungono a Bolzano, mentre esce il Friuli Venezia-Giulia. In Italia è gialla solo la Valle d’Aosta, il resto è rosso. Sono considerate a massimo rischio anche la Slovenia, tutta la Repubblica Ceca e parte della Slovacchia, la regione Pac (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) francese, quasi tutta la Spagna (tranne Navarra, Cantabria, Baleari e Canarie, in rosso) e l’intero Portogallo, l’Estonia e la Lettonia e quattro regioni della Svezia Meridionale (Scania, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha aggiornato ladeldi infezione da Covid-19: a essere connotate come aree aci sonoche si aggiungono a, mentre esce il Friuli Venezia-Giulia. Insolo la Valle, il resto è rosso. Sono considerate aanche la Slovenia, tutta la Repubblica Ceca e parte della Slovacchia, laPac (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) francese, quasi tutta la Spagna (tranne Navarra, Cantabria, Baleari e Canarie, in rosso) e l’intero Portogallo, l’Estonia e la Lettonia e quattro regioni della Svezia Meridionale (Scania, ...

