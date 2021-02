Coronavirus: infettivologo Mastroianni, 'sì a quarantena per vaccinati, serve prudenza' (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 febbraio 2021) su Notizie.it.

Giornaleditalia : Coronavirus: infettivologo Mastroianni, 'sì a quarantena per vaccinati, serve prudenza' - mitsouko1 : RT @lordbiron13: METTITI 1 MANO NEI COGLIONI CHE NON TOCCHI A TE ! CREARE ANSIA E TERRORE NON È DA MEDICO MA DA 68TINO CORONAVIRUS: pres… - iolanda_pitti : CORONAVIRUS: presto arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l'Infettivologo Massimo GALLI lancia l'ALLARME. I Dettagli… - Toniapatty : RT @lordbiron13: METTITI 1 MANO NEI COGLIONI CHE NON TOCCHI A TE ! CREARE ANSIA E TERRORE NON È DA MEDICO MA DA 68TINO CORONAVIRUS: pres… - lordbiron13 : METTITI 1 MANO NEI COGLIONI CHE NON TOCCHI A TE ! CREARE ANSIA E TERRORE NON È DA MEDICO MA DA 68TINO CORONAVIRU… -