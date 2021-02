Coronavirus in Piemonte, il bollettino di oggi: bene i ricoveri ma cresce l’Rt. Cirio: “Vaccini nelle aziende” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Calcoli più complicati del solito nel bollettino quotidiano dell’Unità di crisi sul Coronavirus. Il documento appena pubblicato dalla Regione Piemonte indica 1.189 nuovi positivi scop ... sul sito. Leggi su lastampa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Calcoli più complicati del solito nelquotidiano dell’Unità di crisi sul. Il documento appena pubblicato dalla Regioneindica 1.189 nuovi positivi scop ... sul sito.

