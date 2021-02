Coronavirus in Italia | il bollettino di giovedì 11 febbraio | i dati alle 17 Puglia ancora oltre i mille casi

Corriere : Vaccinazioni, von der Leyen loda l’Italia: «Tra gli esempi positivi» - MediasetTgcom24 : Covid, Italia prima in Europa per numero di vaccinati con entrambe le dosi | Nell'Unione oltre mezzo milione di mor… - bizcommunityit : Coronavirus: bollettino Italia di oggi e contagi Covid nelle regioni - europadiversa : #Conte e #Gualtieri bocciati sul #Recovery - ErnestoPreatoni : #Conte e #Gualtieri bocciati sul #Recovery -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

(Nel periodo di marzo dello scorso anno l'indice era salito oltre 10 sia inche in Svezia e non scende mai sotto 0) Questo calo della mortalità non è neanche attribuibile al vaccino perché ...... il Comune chiude un asilo e una primaria: accade a Bollate, in provincia di Milano, dove sono stati rilevati quattro casi di variante inglese nel focolaio diche ha visto finora 59 casi ...Sono le evidenze di uno studio, realizzato su un campione di ragazzi dai 12 ai 16 anni, dell’Associazione Social Warning. Nell’anno della pandemia esplodono TikTok e le piattaforme legate ai giochi on ...Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Verso un Consiglio dei ministri nella giornata di domani in vista della scadenza -il 15 febbraio- delle misure Covid. Potrebbe arrivare in Cdm un decreto per prorogare il b ...