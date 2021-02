Coronavirus: in Germania 666 decessi e 10.237 nuovi casi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Berlino, 11 feb. (Adnkronos) - In Germania sono stati segnalati 10.237 nuovi casi di Covid-19 e si registrano altri 666 decessi a causa della pandemia di Coronavirus. I dati aggiornati riportati dall'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 2.310.233 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 63.635 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Berlino, 11 feb. (Adnkronos) - Insono stati segnalati 10.237di Covid-19 e si registrano altri 666a causa della pandemia di. I dati aggiornati riportati dall'Istituto Robert Koch parlano di un totale di 2.310.233 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 63.635 morti.

