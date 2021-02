Coronavirus | in Gb 678 nuovi decessi | superati i 13 | 5 mln di vaccinati

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Londra, 11 feb. (Adnkronos) - Le autorità sanitarie britanniche hanno registrato nelle ultime 24 ore 678datra le persone che si erano ammalate nei 28 giorni precedenti il decesso. In base a questa classificazione, il totale deinel Regno Unito è ora di 115.529. Sempre nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 13,494contagi. I dato diffusi eri riferivano di 1.001e 13.013 nuove infezioni. Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione. Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19 sono ora 13.509.108, con un incremento di 450.810 unità rispetto a ieri.

