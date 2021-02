Coronavirus, in Brasile focolaio alla Camera dopo un party (senza mascherine) tra deputati e ministri. Ok in Messico al vaccino cinese Sinovac (Di giovedì 11 febbraio 2021) Brasile EPA/Joedson Alves Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro.Circa 300 persone in una villa sul Lago Sul Prima la votazione in presenza per il presidente della Camera, poi una festa dove quasi tutti i presenti erano senza mascherina. In Brasile fa discutere la notizia della positività al Coronavirus di 19 deputati. Il contagio è stato registrato una settimana dopo che i 513 parlamentari si sono riuniti per l’elezione del presidente della Camera, Arthur Lima, sostenuto dal presidente Jair Bolsonaro. dopo l’elezione di Lira, circa 300 tra deputati, ministri e sostenitori di Bolsonaro hanno festeggiato in una villa sul Lago Sul di Brasilia, quasi tutti senza ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021)EPA/Joedson Alves Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro.Circa 300 persone in una villa sul Lago Sul Prima la votazione in preper il presidente della, poi una festa dove quasi tutti i presenti eranomascherina. Infa discutere la notizia della positività aldi 19. Il contagio è stato registrato una settimanache i 513 parlamentari si sono riuniti per l’elezione del presidente della, Arthur Lima, sostenuto dal presidente Jair Bolsonaro.l’elezione di Lira, circa 300 trae sostenitori di Bolsonaro hanno festeggiato in una villa sul Lago Sul di Brasilia, quasi tutti...

Talete1 : RT @Valori_it: Per privilegiare l'economia, Bolsonaro avrebbe ostacolato la lotta alla pandemia con atti normativi e fake news, favorendo c… - Talete1 : RT @Valori_it: I ricercatori hanno ricostruito un’amplissima cronologia di interventi che avrebbero concorso a creare l’attuale scenario pa… - Talete1 : RT @Valori_it: I 225 mila morti di coronavirus in Brasile, circa un decimo di quelli registrati a livello mondiale, non sarebbero solo frut… - Talete1 : RT @Valori_it: Mesi di confusione e disturbo normativo, di sostegno surrettizio a negazionisti e gruppi di disobbedienza alle precauzioni c… - DelgadoSveva : RT @tempoweb: Variante Covid, 500 italiani intrappolati in Brasile: 'Fateci tornare a casa' #variante #brasiliana #Covid #coronavirus #salu… -