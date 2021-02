Coronavirus | il bollettino di oggi 11 febbraio | 391 morti e 15 146 contagi Toscana e Abruzzo verso la zona arancione | rischia anche la

SkyTG24 : #Coronavirus, i dati del bollettino di oggi - Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - Corriere : Il bollettino di oggi: 15.146 nuovi casi e 391 morti. Il tasso di positività risale al 5,2% - RedRector : Coronavirus, il bollettino di oggi 11 febbraio: 391 i decessi, i nuovi casi sono 15.146 Ieri c'erano stati 12.956… - cafifal : RT @fanpage: Ultim'ora Diffuso il bollettino Covid di oggi, Giovedì 11 Febbraio. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Meno tamponi e più contagiati: questo in estrema sintesi il responso delodierno del ministero della Salute sull'epidemia dain Italia. I nuovi casi registrati sono stati 15.146 (contro i quasi 13mila di ieri). 391 i decessi nelle ultime 24 ore. Sono ...Il dato dei ricoveri oggi per #negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 42 unità, così come riporta ilquotidiano del Ministero della Salute. ...IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 4,1%: 271 casi e. REPORT Covid in Veneto: 369 nuovi casi e 44 morti in 24 ore. IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio c ...Secondo il bollettino del Ministero della Salute giovedì 11 febbraio: aumentano i contagi e frena il calo dei ricoverati in terapia intensiva ...