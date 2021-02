Coronavirus | il bollettino di oggi 11 febbraio | 391 i decessi | i nuovi casi sono 15 | 146

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Ieri c'erano stati 12.956e 336 vittime.292.533 i tamponi fatti, l'indice di positività sale al 5,1%. Calano, seppur di sole due unità, i ricoveri in terapia intensiva (Articolo in aggiornamento)

Sono 15.146 i nuovi casi diin Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal nuovodel ministero della Salute. Le vittime sono, invece, 391. Mentre sono stati 292.533 i tamponi effettuati, con un tasso di ...Veneto, 708 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore Sono 708 nelle ultime 24 ore i contagi daregistrati in Veneto. Il dato emerge dalregionale, che porta il totale da inizio ...Sono 15.146 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +12.956, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.683.403 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti ...Una persona è stata ricoverata in terapia intensiva, dove attualmente si trovano venti pazienti. Altre due persone sono state ricoverate in altri reparti. In regione i contagiati sono stati 1.345. Son ...