(Di giovedì 11 febbraio 2021) Non rallenta la corsa del Covid in Gb.24 ore ci sono stati 678, mentre i contagi sono stati 13.494. Il numero totale delle vittime da inizio pandemia è pari a 115.529 nel Regno Unito. I dati diffusi ieri riferivano, invece, di 1.001 decessi e 13.013 nuove infezioni. Nel frattempo, prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione. Le persone che hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19 sono ora 13.509.108 con un incremento di 450.810 unità rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MediasetTgcom24 : Covid, 15.146 nuovi casi con 292.533 tamponi e altri 391 decessi #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus Gb, altri 678 morti nelle ultime 24 ore - laureyeli : RT @MediasetTgcom24: Covid, 15.146 nuovi casi con 292.533 tamponi e altri 391 decessi #coronavirus - SerginhoMX : RT @universumvici: Altri hanno mandato bombe. Però la Cina è un reggimehh diddadorialeh. - AlteaZucchini : RT @MediasetTgcom24: Covid, 15.146 nuovi casi con 292.533 tamponi e altri 391 decessi #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Genova - Sono 319 i nuovi casi di positività alriscontrati in Liguria nelle 24 ore, a fronte di 3.888 tamponi molecolari eseguiti, ai quali si aggiungono2.606 tamponi antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi casi in base alla ...... ha stabilito un importante precedente che non mancherà di esere applicato incasi analoghi. ... 'Cecchi Gori era diventato aggressivo, divorzio a 'zero euro'', boom di richieste di ...Salgono i contagi da Covid-19 in Abruzzo. L'indice Rt, di trasmissione del virus, è abbondantemente sopra l'1 e la regione domani dovrebbe essere classificata in zona arancione. Situazione più critica ...CAMPOMARINO – Concluso lo screening di massa, i positivi sono solo 14. Nei prossimi giorni ci sarà una nuova campagna di tracciamento.