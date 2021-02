Coronavirus | Francia | “Oltre 300 casi di varianti nella Mosella” In Israele i giovani superano over 60 nei nuovi ricoveri

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Le mutazioni di Sars-Cov-2 continuano a destare preoccupazione in Europa.all’allerta lanciata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, l’allarme arriva anche dal ministro della Salute francese Olivier Véran. “Più di 300di mutazioni riconducibili allesudafricana e brasiliana” sono stati individuati in(nord est della, confine con la Germania, ndr), ha detto, ammettendo che “al momento non abbiamo spiegazioni della diffusione di questeregione. Véran ha ammesso che la situazione è “preoccupante” e ha annunciato una sua visita domani “nel dipartimento in cui l’incidenza è così più elevata della media”. Idi variante registrati innon corrispondono a “cluster” ma a ...

Parigi, 11 feb 19:17 - La variante britannica delrappresenta tra il 20 e il 25 per cento dei casi riscontrati in, mentre quella sudafricana...Nuovi casi diin crescita nelle ultime 24 ore. Sono 15.146, contro i 12.956 di ieri a fronte peraltro ... il sud della, le regioni slovene al confine con l'Italia, la Repubblica ceca ...La variante inglese del coronavirus rappresenta circa il 20-25% dei casi in Francia: è quanto dichiarato dal ministro francese della Salute, Olivier Véran, in conferenza stampa ...(Teleborsa) - Sono 15.146 i nuovi casi di coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore (ieri erano 12.956) a fronte di oltre 290 mila test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolar ...