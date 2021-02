Coronavirus, Francia: “Oltre 300 casi di varianti nella Mosella”. In Israele i giovani superano gli over 60 nei nuovi ricoveri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le mutazioni di Sars-Cov-2 continuano a destare preoccupazione in Europa. Oltre all’allerta lanciata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, l’allarme arriva anche dal ministro della Salute francese Olivier Véran. “Più di 300 casi di mutazioni riconducibili alle varianti sudafricana e brasiliana” sono stati individuati in Mosella (nord est della Francia, confine con la Germania, ndr), ha detto, ammettendo che “al momento non abbiamo spiegazioni della diffusione di queste varianti” nella regione. Véran ha ammesso che la situazione è “preoccupante” e ha annunciato una sua visita domani “nel dipartimento in cui l’incidenza è così più elevata della media”. I casi di variante registrati in Mosella non corrispondono a “cluster” ma a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Le mutazioni di Sars-Cov-2 continuano a destare preoccupazione in Europa.all’allerta lanciata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, l’allarme arriva anche dal ministro della Salute francese Olivier Véran. “Più di 300di mutazioni riconducibili allesudafricana e brasiliana” sono stati individuati in(nord est della, confine con la Germania, ndr), ha detto, ammettendo che “al momento non abbiamo spiegazioni della diffusione di questeregione. Véran ha ammesso che la situazione è “preoccupante” e ha annunciato una sua visita domani “nel dipartimento in cui l’incidenza è così più elevata della media”. Idi variante registrati innon corrispondono a “cluster” ma a ...

