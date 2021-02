Coronavirus Francia: 371 decessi e 21.063 nuovi contagi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vi sono oltre 26mila persone ricoverate, con 3.327 che sono in terapia intensiva. In totale in Francia dall'inizio della pandemia 80.803 persone sono morte a causa del Covid Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vi sono oltre 26mila persone ricoverate, con 3.327 che sono in terapia intensiva. In totale indall'inizio della pandemia 80.803 persone sono morte a causa del Covid

petergomezblog : Coronavirus, Francia: “Oltre 300 casi di varianti nella Mosella”. In Israele i giovani superano gli over 60 nei nuo… - MediasetTgcom24 : Covid, preoccupa l'area della Mosella in Francia: 300 casi di varianti #Coronavirus - seneca4949 : RT @petergomezblog: Coronavirus, Francia: “Oltre 300 casi di varianti nella Mosella”. In Israele i giovani superano gli over 60 nei nuovi r… - Dome689 : Coronavirus, Francia: “Oltre 300 casi di varianti nella Mosella”. In Israele i giovani superano gli over 60 nei nuo… - tatti_sandra : RT @petergomezblog: Coronavirus, Francia: “Oltre 300 casi di varianti nella Mosella”. In Israele i giovani superano gli over 60 nei nuovi r… -