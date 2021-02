Coronavirus | Ericsson | forte l' impatto su rapporto tra anziani e tecnologia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb. (Labitalia) - Al giorno d'oggi, le persone anziane sono più connesse a Internet che mai, la pandemia ha avuto unsignificativo sul lorocon la. A dirloche all'Adnkronos/Labitalia rivela i risultati dello studio 'Keeping consumer connected in a Covid-19 context' che ha indagato gli impatti della diffusione delsulla connettività e sull'uso delle tecnologie da parte degli utenti in 11 paesi del mondo, tra cui l'Italia. Per gli, se da un lato l'utilizzo di internet ha subito un'importante accelerazione, trovando nella connettività un mezzo per sconfiggere la solitudine e la minor mobilità, dall'altra ha visto il divario digitale con le generazioni più giovani crescere ulteriormente a causa del considerevole aumento da ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ericsson

Condividi questo articolo:Roma, 11 feb. (Labitalia) – Al giorno d'oggi, le persone anziane sono più connesse a Internet che mai, la pandemia ha avuto un impatto significativo sul loro rapporto con la ...