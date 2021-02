Coronavirus, è allarme varianti in 17 province. Diminuiscono del 64% i contagi tra gli operatori sanitari vaccinati – Il rapporto Gimbe (Di giovedì 11 febbraio 2021) I contagi da Coronavirus sono stabili ma sulla curva epidemiologica inizia a pesare l’incertezza delle varianti Covid. A preoccupare è l’inversione di tendenza in metà delle regioni e l’incremento percentuale di nuovi casi che supera il 5% in 17 province italiane. È quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione Gimbe, sulla base dei dati della settimana che va dal 3 al 9 febbraio. Nel documento viene sottolineata inoltre l’«inadeguatezza della zona gialla nel prevenire impennate da varianti» e la saturazioni degli ospedali», come nel caso dell’Umbria. Il caso Umbria e l’impatto delle varianti Il caso dell’Umbria, come sottolinea il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, è esemplificativo di «situazioni molto critiche» presenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Idasono stabili ma sulla curva epidemiologica inizia a pesare l’incertezza delleCovid. A preoccupare è l’inversione di tendenza in metà delle regioni e l’incremento percentuale di nuovi casi che supera il 5% in 17italiane. È quanto emerge dall’ultimo report della Fondazione, sulla base dei dati della settimana che va dal 3 al 9 febbraio. Nel documento viene sottolineata inoltre l’«inadeguatezza della zona gialla nel prevenire impennate da» e la saturazioni degli ospedali», come nel caso dell’Umbria. Il caso Umbria e l’impatto delleIl caso dell’Umbria, come sottolinea il presidente di, Nino Cartabellotta, è esemplificativo di «situazioni molto critiche» presenti ...

