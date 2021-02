Coronavirus | confronto tra le Regioni sul divieto di spostamento Villani Cts | «Aprire tra le zone sicure? Dati incoraggianti | ma serve cautela»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La decisione è attesa nelle prossime ore, dopo ilcon i governatori: dare il via libera allotrao prorogare ilin scadenza il 15 febbraio, anche per legialle. «Quello che è certo», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell’ultimo Consiglio dei ministri, «è che la soluzione non può essere quella di far scadere il decreto per inerzia a causa di un governo dimissionario». La decisione si dovrà prendere, dunque, con una valutazione attenta da parte di Stato esu rischi e vantaggi. Il parere delleLa posizione sostenuta dal ministro della Salute sarebbe quella di prorogare ildi mobilità almeno fino al 5 marzo, data di scadenza dell’ultimo Dpcm. Resta da vedere se la ...