Coronavirus | aumentano i casi in provincia | 86 oggi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In Toscana sono 141.159 idi positività al, 894 in più rispetto a ieri (857 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico). I nuovisono lo 0,6% in più ...

hackerphone8 : Mozzarella di bufala campana Dop: aumentano le contraffazioni durante l'emergenza coronavirus… - StampToscana : Coronavirus 11/02: aumentano ancora i contagi (+894) - StampToscana - grazia_palamini : RT @GeMa7799: Angela Merkel, grave allarme sul coronavirus: 'Varianti, possibili effetti catastrofici sui sistemi sanitari'...CHE COINCIDEN… - GeMa7799 : Angela Merkel, grave allarme sul coronavirus: 'Varianti, possibili effetti catastrofici sui sistemi sanitari'...CHE… - ValentinaSaini : Un tema fondamentale sul quale bisognerebbe fare una vasta e seria campagna mediatica: più #contagi si producono pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aumentano

Agenzia ANSA

Mozzarella di bufala campana Dop:le contraffazioni durante l'emergenzaLe irregolarità si registrano soprattutto nell' Unione europea , in particolare in Italia , ma anche nei ...In Toscana sono 141.159 i casi di positività al, 894 in più rispetto a ieri (857 confermati con tampone molecolare e 37 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti ...Roma, 11 feb. (Labitalia) - Al giorno d'oggi, le persone anziane sono più connesse a Internet che mai, la pandemia ha avuto un impatto significativo ...Pontremoli (Massa Carrara), 11 febbraio 2021 - Screening di massa a Pontremoli (Massa Carrara) questo fine settimana, in seguito all'incremento dei contagi da Coronavirus. Saranno effettuati, si appre ...