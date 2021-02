Coronavirus | 145 comuni campani ad alto rischio | c’è Salerno

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Iindividuati ina, come ad, per l’aumento dei contagi, sono 145. Sono indicati nella relazione diffusa dall’Unità di crisi regionale, in base ai dati raccolti tra l’1 e il 7 febbraio. Tra i 145, che superano la soglia di criticità sulla base del modello adottato dall’Unità di crisi, non è presente Napoli. Il modello tiene si basa sulla percentuale di positività media, su scala regionale (9,52%), ponendo il limite a 160 casi di contagio su 100mila abitanti, come soglia oltre la quale si suggerisce ai sindaci “di adottare le dovute contromisure”. Tra iadc’è Giano Vetusto (Caserta), piccola cittadina di 651 abitanti, dove si contano 17 positivi su 48 tamponi, con una percentuale dei contagiati pari ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 07/02/21 • Attualmente positivi: 427.024 • Deceduti: 91.273 (+270) • Dimessi/Guariti: 2.118.441 (+… - COVIDbot_ITA : RT @ProvinciaTrento: #Coronavirus: nel rapporto odierno di @ApssTn sono 3 i nuovi decessi da #Covid19, i casi positivi sono 164, di cui 19… - ProvinciaTrento : #Coronavirus: nel rapporto odierno di @ApssTn sono 3 i nuovi decessi da #Covid19, i casi positivi sono 164, di cui… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « I DATI AL 9 FEBBRAIO, TRE DECESSI / 19 POSITIVI AL MOLECOLARE E… - ApuntoM : #coronavirus dati #9Febbraio provincia di Trento: 19 #positivi su 1.400 #tamponi e 145 su 1.402 #antigenici più 41… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 145

La Repubblica

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono:di Caltanissetta (di questi 127 sono in isolamento domiciliare, 16 in Malattie Infettive e 2 in terapia intensiva), ......positive alin tutta Italia, ieri erano state 237. Ora il totale dei decessi sale a quota 88.845 . Aumentano di nuovo gli ingressi nei reparti di terapia intensiva di tutto il paese: +...L'Unità di crisi pubblica i dati. Sotto osservazione Castellammare, Torre Annunziata, Ercolano, Nola. I capoluoghi di provincia e Napoli restano al ...Qual è stato l’impatto del Covid-19 sul mercato degli immobili residenziali in Toscana e in Maremma? Ecco i dati ...