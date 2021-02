Coppia Bolzano, Benno Neumair: il Tribunale ha deciso in merito alla richiesta di scarcerazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) Benno Neumair rimarrà in cella. Il giudice del Tribunale del Riesame, pur vagliando attentamente la richiesta dei legali del ragazzo, ha valutato che non fosse prudente rimetterlo in libertà: sulla sua decisione ha sicuramente pesato la memoria difensiva depositata dall’avvocato di Madé Neumair, figlia di Laura Perselli e Peter Neumair e sorella di Benno. La ragazza aveva infatti dichiarato nella memoria difensiva che l’idea che il fratello fosse nuovamente libero la spaventava e le faceva temere il peggio per se stessa. Benno Neumair: pericoloso anche per la sorella? Da quando era tornata a Bolzano, per seguire le ricerche dei genitori, Madé non aveva mai abitato sotto lo stesso tetto con il fratello ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 febbraio 2021)rimarrà in cella. Il giudice deldel Riesame, pur vagliando attentamente ladei legali del ragazzo, ha valutato che non fosse prudente rimetterlo in libertà: sulla sua decisione ha sicuramente pesato la memoria difensiva depositata dall’avvocato di Madé, figlia di Laura Perselli e Petere sorella di. La ragazza aveva infatti dichiarato nella memoria difensiva che l’idea che il fratello fosse nuovamente libero la spaventava e le faceva temere il peggio per se stessa.: pericoloso anche per la sorella? Da quando era tornata a, per seguire le ricerche dei genitori, Madé non aveva mai abitato sotto lo stesso tetto con il fratello ...

infoitinterno : Omicidio coppia di Bolzano, resta in carcere Benno Neumair - infoitinterno : Coppia scomparsa a Bolzano, si cerca ancora il corpo di Peter Neumair: il figlio Benno resta in carcere - infoitinterno : Omicidio di Bolzano. Il figlio della coppia scomparsa Benno Neumair resta in carcere - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Benno resta in carcere a Bolzano. La difesa nomina un super perito per l'autopsia di Laura Perselli - TgrRaiTrentino : Benno resta in carcere a Bolzano. La difesa nomina un super perito per l'autopsia di Laura Perselli -