Coppa Italia, l'Atalanta in finale: affronterà la Juventus (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarà Atalanta-Juventus la finale della Coppa Italia 2020/21. Dopo lo 0-0 dell'andata a Napoli, i nerazzurri passeggiano sulla squadra di Gattuso. La partita è stata indirizzata già dopo i primi 16 minuti: Zapata e Pessina fissano il risultato sul 2-0, poi è solo gestione. Il Napoli ci crede poco, è fiaccato dalle assenze e demoralizzato dai risultati negativi dell'ultimo periodo. Solo Lozano, ancora il migliore di suoi, prova a scuotere, a incidere. Segna il gol del 2-1 nel secondo tempo, ma non basta. E' ancora Pessina allo scadere a chiudere il discorso qualificazione. Per l'Atalanta è la seconda finale nel giro di tre anni, dopo quella persona con la Lazio nel 2019. Non sorride più il Napoli: la partita con la Juventus potrebbe essere l'ultima opportunità per ...

