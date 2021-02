Coppa Italia femminile: sabato Milan-Sassuolo e Juventus-Empoli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Coppa Italia femminile: sabato si comincia con la sfida in bilico tra Milan e Sassuolo. Oltre al match esplosivo Juve-Empoli, domenica… sabato tornano i quarti di Coppa Italia femminile. Il Milan sfida il Sassuolo. All’andata finì 1-1 con Philtjens che risponde in pieno recupero a Giacinti. Gara tutta da vivere e ancora in bilico. Per le rossonere basterebbe uno 0-0 o una vittoria con qualsiasi risultato. Alle neroverdi potrebbe andar bene un pareggio ma dal 2-2 in su. Allo stesso orario scendono in campo anche Juventus ed Empoli, match pieno di fuochi d’artificio nella sfida di andata, conclusasi 4-5, dopo che il team toscano si è ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)si comincia con la sfida in bilico tra. Oltre al match esplosivo Juve-, domenica…tornano i quarti di. Ilsfida il. All’andata finì 1-1 con Philtjens che risponde in pieno recupero a Giacinti. Gara tutta da vivere e ancora in bilico. Per le rossonere basterebbe uno 0-0 o una vittoria con qualsiasi risultato. Alle neroverdi potrebbe andar bene un pareggio ma dal 2-2 in su. Allo stesso orario scendono in campo ancheed, match pieno di fuochi d’artificio nella sfida di andata, conclusasi 4-5, dopo che il team toscano si è ...

