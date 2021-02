Coppa Italia Basket 2021, Sassari sfida Pesaro nell’ultimo quarto di finale (Di giovedì 11 febbraio 2021) A chiudere i quarti di finale di quest’edizione 2021 della Coppa Italia di Basket sarà la sfida tra Dinamo Sassari e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, in programma domani sera. Si tratta di uno degli incontri più interessanti di questo turno, probabilmente secondo solo a Virtus Bologna-Reyer Venezia. I sardi sono i favoriti e arrivano in formissima a queste Final Eight. I ragazzi di coach Pozzecco, infatti, hanno vinto otto delle ultime nove partite disputate tra Basketball Champions League e campionato. Pesaro, dal canto suo, però, è una squadra che sta sorprendendo e se i suoi giocatori sono in serata, può dare fastidio a chiunque. Jasmin Repesa sta facendo un lavoro sorprendente con i marchigiani, ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) A chiudere i quarti didi quest’edizionedelladisarà latra Dinamoe Carpegna Prosciutto, in programma domani sera. Si tratta di uno degli incontri più interessanti di questo turno, probabilmente secondo solo a Virtus Bologna-Reyer Venezia. I sardi sono i favoriti e arrivano in formissima a queste Final Eight. I ragazzi di coach Pozzecco, infatti, hanno vinto otto delle ultime nove partite disputate traball Champions League e campionato., dal canto suo, però, è una squadra che sta sorprendendo e se i suoi giocatori sono in serata, può dare fastidio a chiunque. Jasmin Repesa sta facendo un lavoro sorprendente con i marchigiani, ...

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - GoalItalia : La finale di Coppa Italia sarà Juve-Atalanta ?? Appuntamento il 19 maggio ?? - 433 : Atalanta are Coppa Italia finalists ?? ???? - spqr1983 : @PuliciGpulici @jan_novantuno Se permetti preferisco vincere uno scudetto che una coppa Italia tra l'altro venuto dopo quello vostro ???? - Brundisiumnet : Positivi in squadra: l’Acqua & Sapone Junior Fasano costretta a rinunciare alla Final8 di Coppa Italia -… -