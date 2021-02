Coppa Italia basket 2021: la Reyer Venezia fa nuovamente lo sgambetto alla Virtus Bologna e vola in semifinale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per il secondo anno consecutivo la Reyer Venezia elimina, ai quarti di Final Eight di Coppa Italia, da sfavorita, la Virtus Bologna. I lagunari hanno vinto con il risultato finale di 82-89 e ora voleranno in semifinale ove troveranno l’Olimpia Milano. I migliori in campo sono stati un Michael Bramos da 23 punti e 13 rimbalzi e uno Stefano Tonut da 22 punti. La Reyer ha aggredito la partita sin da subito e ha dominato il primo quarto, chiuso avanti 16-23. La Virtus, tuttavia, è riuscita a riavvicinarsi nella seconda frazione di gioco. L’attacco dei lagunari, nel periodo antecedente alla pausa lunga, si è raffreddato, mentre le V-Nere, grazie ai rimbalzi offensivi e alla presenza sotto canestro di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per il secondo anno consecutivo laelimina, ai quarti di Final Eight di, da sfavorita, la. I lagunari hanno vinto con il risultato finale di 82-89 e ora voleranno inove troveranno l’Olimpia Milano. I migliori in campo sono stati un Michael Bramos da 23 punti e 13 rimbalzi e uno Stefano Tonut da 22 punti. Laha aggredito la partita sin da subito e ha dominato il primo quarto, chiuso avanti 16-23. La, tuttavia, è riuscita a riavvicinarsi nella seconda frazione di gioco. L’attacco dei lagunari, nel periodo antecedentepausa lunga, si è raffreddato, mentre le V-Nere, grazie ai rimbalzi offensivi epresenza sotto canestro di ...

acmilan : ??? #OnThisDay in 1993, a 3-0 win in the Coppa Italia derby ?? @JP_Papin e @GullitR in gol per la vittoria nel Derby… - GoalItalia : La finale di Coppa Italia sarà Juve-Atalanta ?? Appuntamento il 19 maggio ?? - 433 : Atalanta are Coppa Italia finalists ?? ???? - AllAroundnet : #LBAF82021 @OlimpiaMI1936 passeggia sui resti di @PallacReggiana ed affila le armi per la semifinale by @garbo75… - panucci16 : RT @parallelecinico: 'Non so chi vincerà, ma vincerà sicuramente chi giocherà meglio. Però voglio dire una cosa: se la coppa la trasportate… -